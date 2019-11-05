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رياضة

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في السنغال 2019

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:29 م
ساديو ماني
ساديو ماني
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محمد السعيد
توج ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في السنغال عن عام 2019، المقدمة من الهيئة الوطنية السنغالية.

وتفوق ساديو ماني على إدريسا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاليدو كوليبالي مادفع فريق نابولي الإيطالي.

وقاد ساديو ماني منتخب السنغال للتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى قيادة ليفربول بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والسوبر الأوروبي الموسم الموسم الحالي.

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع أثنين آخرين.
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