البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد رؤساء أديرة روسيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم وفد رؤساء الأديرة في روسيا الذي يزور مصر حاليًا حيث رحب بهم في زيارات الأديرة القبطية والأماكن الأثرية العديدة.



قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الوفد الروسي عبروا عن محبتهم وتأثرهم بمشاعر الود والحب من كل المصريين الذين تقابلوا معهم.



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه فى نهاية الزيارة قدم لهم قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الهدايا التذكارية مع أخذ الصور الفوتوغرافية.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد افتتح اليوم مؤتمر مبادرة لوزان مع الكنائس الارثوذكسية والذي يعقد للمرة الأولى في مصر في ضيافة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.



ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام تحت الرئاسة المشتركة بين نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والسيدة ليزلي دول من الجانب الإنجيلي.