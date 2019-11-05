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أصل الحكاية

نتحدث كرة القدم نفسها.. لماذا وصف ماني محمد صلاح بالمجنون؟

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:31 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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أحمد سالم
العلاقة بين اللاعب المصري محمد صلاح، وزميله ساديو ماني، في الملعب، تبدو مهمة للغاية بالنسبة إلى وسائل الإعلام والمهتمين بأخبار كرة القدم؛ خاصة أن النجمين يتسابقان على الأفضلية في ليفربول وأفريقيا.

مرت علاقة اللاعبين بفترات من التوتر ظهرت آثارها على أرض الملعب، حين خرج ساديو ماني من المباراة غاضبا بسبب عدم تمرير صلاح الكرة له، بينما يقف هو في وضعية أفضل منه للمرمى.

اهتمت الصحافة الإنجليزية والعالمية بالأمر وذهبت لتفتش عن طبيعة العلاقة بين اللاعبين وهل تواجدهما معا في الملعب يضر أو يفيد الفريق؟ وهل تتزايد حالة التوتر بينهما؟ وهو ما نفاه اللاعبان بعد ذلك في فيديو تعبيري يوضح صداقتهما نشراه معا على صفحتيهما بموقع انستجرام.

ماني يتحدث عن صلاح 

ومع تحسن العلاقة بين اللاعبين أطلق ساديو ماني تصريحات عن زميله في ليفربول وغريمه في الجوائز الأفريقية محمد صلاح واصفا إياه بـ المجنون.

قال "ماني"، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول"، إنه سعيد بتطوره مع محمد صلاح في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال "صلاح مهاجم مجنون ولاعب استثنائي ويعرف كيف يفعل كل شيء، مازال من دواعي سروري أن أتطور معه، لأن لدي شعورا بأننا نتحدث كرة القدم نفسها".

ثنائية صلاح وماني 

يعتبر النجم السنغالي ساديو ماني إلى جانب المصري محمد صلاح الثنائي الأقوى في الكرة العالمية في الوقت الحاضر، إذ يشكلان خطورة داهمة على دفاعات كل المنافسين.

ويبدو الفريق متأثرا بغياب أحد اللاعبين في أي من المباريات التي يخوضها ليفربول وهو الأمر الذي يدركه يورجن كلوب جيدا، حيث يحاول دائما الحفاظ على العلاقة الطيبة والمتعاونة بين اللاعبين على أرض الملعب من أجل صالح الفريق.

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