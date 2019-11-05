قبل إقراره رسميا.. في 6 نقاط تعرف على قانون المعاش الجديد لـ نقابة المحامين

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين المؤهلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 لنظر مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش.





وفى هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن قانون المعاش الجديد لـ نقابة المحامين قبل إقراره من الجمعية العمومية.





1- يصل الحد الأقصى للمعاش فى قانونه الجديد إلى ثلاثة ألاف جنيه شهريًا ، بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا.





2- يكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.





3_ تضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا





4- كما تضمن زيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا





5- وتضمن أيضًا زيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا





6- صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.



