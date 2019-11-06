12 نوفمبر.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم جامعة عين شمس

تنظم كلية العلوم جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي الدولي الثالث، بعنوان "علم من أجل الحياة"، وذلك في الفترة من ١٢: ١٥ نوفمبر، بمدينة الغردقة.



وتتنوع محاور المؤتمر لتغطي مختلف المجالات العلمية، وتشمل: التنمية المستدامة و الزراعة الذكية و الاستشعار عن بعد والتنمية البيئية و الكيمياء الخضراء والاستدامة و تطبيقات علوم النانو فى خدمة البشرية و الرياضة و علوم الحاسب و الوقود الحفري و الطاقة المتجددة و التحول البيولوجى والتحفيز الحيوي و المجسات و المجسات الحيوية.



يعقد المؤتمر، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد رجاء سطوحى عميد الكلية و رئيس المؤتمر والدكتور محمد عبد المنتصر أبو زيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث و نائب رئيس المؤتمر

