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تعليم

12 نوفمبر.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامى
تنظم كلية العلوم جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي الدولي الثالث، بعنوان "علم من أجل الحياة"، وذلك في الفترة من ١٢: ١٥ نوفمبر، بمدينة الغردقة.

وتتنوع محاور المؤتمر لتغطي مختلف المجالات العلمية، وتشمل: التنمية المستدامة و الزراعة الذكية و الاستشعار عن بعد والتنمية البيئية و الكيمياء الخضراء والاستدامة و تطبيقات علوم النانو فى خدمة البشرية و الرياضة و علوم الحاسب و الوقود الحفري و الطاقة المتجددة و التحول البيولوجى والتحفيز الحيوي و المجسات و المجسات الحيوية.

يعقد المؤتمر، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد رجاء سطوحى عميد الكلية و رئيس المؤتمر والدكتور محمد عبد المنتصر أبو زيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث و نائب رئيس المؤتمر
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