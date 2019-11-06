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ديني

هل يجوز الزواج من ابنة أخت الزوجة.. الأزهر يجيب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:48 ص
هل يجوز زواج ابنة
هل يجوز زواج ابنة أخت الزوجة
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عبدالله سليم
ذكر مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي ما زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12).

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بيَن الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426).

حكم الزواج بطليقة الأخ 

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتزوج بطليقة الأخ حتى لو كان الأخ حيًا، مشيرًا إلى أنه متى لم تكن المرأة في فترة العدة ولم يكن بينها وبين الأخ موانع من النكاح كرضاع ونحوه، فإن الزواج بها جائز.

حكم الزواج من شقيقة أخت الأخ من الرضاعة

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته .

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الزواج من أخت أخت أخي بالرضاعة؟ لا يحرم على "أخو الطفل" الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخت أخت أخيه، وإنما تحرم على أخيه، مبينًا أن الحالة التي يحرم فيها الزواج بهذه البنت أن تكون رضعت أو أحد من أخواتها من والدته، حيث تكون الأم في هذه الحالة أمًا من الرضاعة لهذه البنت وجميع أخواتها.

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.

أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.

هل يجوز الزواج من بنت ابنة الخالة؟

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للرجل أن يتزوج من بنت ابنة الخالة، مشيرًا إلى أنه ما تعارفت عليه بعض المجتمعات من أن ابن خالة الأم يعد خالًا لأولادها، لا يترتب عليه أحكام شرعية تحرم الزواج.
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