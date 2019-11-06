Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حضور تاريخي للعنصر النسائي.. 25 حكماً لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:28 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
سيكون حضور التحكيم العربي مميزًا في نهائيات النسخة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.

لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري اختارت 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات (كاف) التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في ضيافة تنزانيا في أبريل الماضي وشهدت مشاركة ثلاثة من بنات جواء أيضًا.

ثماني حكام عرب يشاركون في هذه النسخة من بينهم 5 للساحة هم المصري محمد معروف والتونسي سليم بالخواص والجزائري لحلو بن إبراهيم والجيبوتي سليمان أحمد دجاما وعلي محمد من جزر القمر، بالإضافة لمساعدين إثنين هما المصري يوسف البساطي والتونسي حسان خليل.

التونسي سليم بالخواص (40 عامًا) سيكون أكبر حكام الساحة في هذه البطولة يليه المالي بوبو تراوري (39 عامًا) ، أما أصغرهم فهو الجابوني بيير أتشو (27 عامًا) الذي دخل القائمة الدولية في بلاده عام 2018 ويعتبر الأحدث بين حكام البطولة بفارق 9 سنوات عن علي محمد الذي تقلد الشارة الدولية في جزر القمر عام 2009.
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

بمعاونة عنصر نسائي.. أمين عمر يمثل مصر في مونديال البرازيل

لأول مرة.. كاف يعين طاقم تحكيم نسائيا فى بطولة أمم إفريقيا بمصر

ترشيحاتنا

الجوكر المصري.. مخطط جديد من الإخوان لنشر الفوضى في مصر ..شاهد

5 أطعمة تهدد صحتك.. يجب عليك تجنبها مدى الحياة

حفيد محمود ياسين يدخل مجال التمثيل لأول مرة برفقة والده وعمته.. صور

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

صدمة.. صحة البرلمان توافق على تصدير الكلاب لـ سويسرا | تفاصيل

موجودة في معدتك.. بكتيريا تزيد من خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

Advertisements

شاهد| لحظة اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي

مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

رسميا| استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب.. اعرف البديل لهم

صدمة في المنتخب .. إصابة محمد الشناوي في مران الفراعنة .. تفاصيل

نبيل الحلفاوي تعليقا على قمة السلة: شكرا يا بيبو .. لكنها مهزلة

اخبار الرياضة | إصابة محمد الشناوي.. اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي.. استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

بعد إصابة جوميز القاسية.. الإتحاد الإنجليزى يتخذ قرارا عاجلا بخصوص سون لاعب توتنهام

ليفربول في الصدارة بفوز صعب على جينك بهدفين بدوري الأبطال

على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الأهلي يستفز الزمالك بطريقة مثيرة في مباراة السلة ..فيديو

بالأرقام.. هوسكود العالمية تصدر تقييماً لـ محمد صلاح عن مباراة جينك وليفربول

اشتباكات واعتراضات .. الأهلى يفوز على الزمالك 92_80 فى كأس مصر لكرة السلة.. فيديو

أول تعليق من اتحاد كرة السلة عن أحداث شغب مباراة الأهلي والزمالك في الكأس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة