حضور تاريخي للعنصر النسائي.. 25 حكماً لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً

سيكون حضور التحكيم العربي مميزًا في نهائيات النسخة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.





لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري اختارت 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات (كاف) التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في ضيافة تنزانيا في أبريل الماضي وشهدت مشاركة ثلاثة من بنات جواء أيضًا.





ثماني حكام عرب يشاركون في هذه النسخة من بينهم 5 للساحة هم المصري محمد معروف والتونسي سليم بالخواص والجزائري لحلو بن إبراهيم والجيبوتي سليمان أحمد دجاما وعلي محمد من جزر القمر، بالإضافة لمساعدين إثنين هما المصري يوسف البساطي والتونسي حسان خليل.



