مسئول أمريكي يعترف على ترامب.. ساومنا أوكرانيا بالمساعدات نظير التحقيق مع بايدن

اعترف دبلوماسي مقرب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بإبلاغه مسؤولًا أوكرانيًا بأن تقديم مساعدات عسكرية لبلاده يعتمد على فتح كييف تحقيقًا مع منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن.



ووفقا لفضائية العربية السعودية، قال سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، إنه أبلغ مستشارًا بارزًا للرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، أنه من غير المرجح منح كييف مساعدات عسكرية أمريكية، إلا بعد أن تظهر أوكرانيا بشكل واضح استعدادها للتحقيق مع بايدن وعلاقات ابنه مع شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة.



كما أقر سوندلاند بطرحه هذه المقايضة، التي ينفيها الرئيس الأمريكي بشكل مستمر، خلال نقاش في سبتمبر مع أندري ييرماك، كبير مستشاري زيلينسكي.



ولفت إلى أن الاجتماع كان تتويجًا لأشهر من ممارسة الضغوط على كييف من خلال المحامي الشخصي لترامب، رودي جولياني، وذلك بهدف حمل أوكرانيا على فتح تحقيقات فساد بحق عائلة بايدن، إضافة إلى التحقيق في اعتقاد ترمب بأن أوكرانيا ساعدت الديمقراطيين في انتخابات عام 2016.



يأتي ذلك مع استمرار إجراءات عزل الرئيس الأمريكي التي يقوم بها مجلس النواب الأمريكي بقيادة رئيسته نانسي بيلوسي.









