الثورة اللاسلكية العولمية الجديدة (1)

لاشك أن ظهور شبكة الجيل الخامس 5G، الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة اللاسلكية، سيكون له تأثير كبير على كيفية تقديم هذه الخدمات. من بين المزايا المحتملة، معدلات البيانات المرتفعة، الكمون المنخفض، توفير الطاقة ، خفض التكاليف ، وزيادة سعة النظام. واحدة من المجالات 5G التكنولوجيا لديها القدرة على التأثير بشكل كبير هو إنترنت الأشياء (ليس النترنت الافراد ولكن التواصل من خلال الأجهزة) . ولكن إلى أي مدى سيكون التأثير كبيرًا ؟





لن يحدث مدى واسع من توافر 5G بين عشية وضحاها. وقال بول بيفان ، مدير الأبحاث في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في شركة الاستشارات والاستشارات "بلور": "لقد تم نشر الجيل الخامس بالكامل فى انحاء الارض". وقال: "من المحتمل أن نشهد انتشارًا متدرجًا لبعض إمكانات الجيل الخامس من عام 2020 فصاعدًا، وأفضل التقديرات أن هذا النشر الجيل الخامس على نطاق واسع لن يكتمل حتى عام 2025 تقريبًا". وقال بيفان إن التبني سيكون غير مكتمل. وقال: "بحلول عام 2025 ، ربما تكون بعض الحالات الرأسية أو حالات الاستخدام للهوة الجاديين، لكن الكثير منها سيبقى في مرحلة الرؤية والاختبار".النسبة للمؤسسات ، ستكون 5G عامل تمكين للتكنولوجيا ولكنها ليست حلًا بحد ذاته. وقال بيفان "تم اقتراح عدد من حالات الاستخدام الرأسي للصناعة ويجى اختبار اللائمه فيها". من المحتمل أن يشمل ذلك الروبوتات ، والذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي ، وتحليلات البيانات الضخمة - على سبيل المثال لا الحصر.





وقال بيفان إن لكل منها متطلبات مختلفة من حيث معدل البيانات والسرعة والكمون والموثوقية والتغطية والكثافة ودقة الموقع. يعتمد معدل تبني المؤسسة وإطلاقها على كل من القيمة التجارية المتصورة لحالات الاستخدام والمعدل الذي يتم به توفير كل من إمكانات 5G المطلوبة. سوف تؤثر العوامل الاقتصادية أيضًا على طرح 5 G وقال بيفان "يواجه مشغلو الشبكات استثمارات رأسمالية كبيرة في السنوات المقبلة ، بالإضافة إلى استثماراتهم الكبيرة بالفعل في شبكات الجيل الرابع". "فهم الطريق إلى إيرادات مربحة والتعاون الضروري ، سيحدد كلًا من سرعة نشر 5G وهيكل سوق جانب العرض." وأشار بيفان إلى أن مشغلي الشبكات سوف يبحثون أيضًا عن مجموعة من الأدوات والتقنيات الجديدة لتخفيض كلًا من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات الجيل الخامس المستقبلية. وتشمل هذه ، على سبيل المثال لا الحصر ، العمليات الآلية في الحافة ، والشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) ، والمحاكاة الافتراضية لوظيفة الشبكة (NFV) ، وتكوينات أجهزة Open Compute Project (OCP).





وقال بيفان إن التأثير الذي ستحدثه شركة 5G على إنترنت الأشياء يعتمد على تعريف الشخص لإنترنت الأشياء وما إذا كان يشمل الهواتف الذكية. وقال إنه من المحتمل أن تكون الألعاب عبر الإنترنت المحمولة وتدفق الفيديو والواقع الافتراضي والمضاف الأهداف الرئيسية لـ 5G. وقال بيفان: "سوف يحدث الكثير من عمليات إنترنت الأشياء الموجهة دون الحاجة إلى تقنية 5G ، أو يحدث بالفعل باستخدام خدمات 4G الحالية. إنه في المناطق التي تتطلب كمونًا منخفضًا ، مثل المركبات ذاتية الحكم ". "5G يأتي كفئه في حد ذاتها. " سيكون التأثير الأكبر للشركات هو قدرة 5 جي على التعامل مع وحدات تخزين البيانات الضخمة ذات معدلات المعاملات العالية من المواقع البعيدة و / أو المحمولة. وقال بيفان إن القدرة على التقاط البيانات من أجهزة الاستشعار عن بعد ، ونقلها إلى مراكز البيانات الكبيرة ، وتطبيق كل من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الميكنة وعلوم البيانات عليها لتحليلها في الوقت الحقيقي تقريبًا ، حيث من المحتمل أن تشهد الشركات أكبر المكاسب المبكرة.

قال باتريك فيلكنز ، كبير محللي الأبحاث ، إنترنت الأشياء والبنية التحتية لشبكة الهاتف المحمول ، في شركة الأبحاث الدولية ، إن فئة واحدة من حالات الاستخدام 5G IoT ، المصنفة تحت مصطلح اتصالات منخفضة زمنيًا موثوقة للغاية (URLLC) ، سوف تتصاعد ببطء خلال 2020. . وقال فيلكينز: "من المحتمل أن تتطلب هذه الخدمات استثمارات مجاورة في الحوسبة الأساسية والموزعة 5G ، والتي تقع بالقرب من النقاط النهائية". ستكون Telcos قادرة على تخصيص اتصال الشبكة لتطبيقات رأسية محددة من خلال تقديم اتفاقيات مستوى الخدمة المخصصة (SLAs). وقال "في رأيي ، هذا هو المكان الذي ستبدأ فيه شركة 5G في استعراض عضلاتها سعتبر هذا ابثاقا لعصر جديد عولمى".





ستكون قوة شبكة الجيل الخامس 5G في قدرتها على معالجة حالة استخدام شبكة إنترنت الأشياء (LPWAN) ذات النطاق الواسع منخفضة الطاقة (LPWAN) - والتي تتعلق بتوفير خيار منخفض التكلفة لتوصيل الأجهزة ذات المتطلبات المنخفضة من الشبكة - ولكن في وقت واحد معالجة حالات استخدام إنترنت الأشياء التي تندرج في قطاع URLLC ، وقال Filkins. : "من الواقعي تصور مشروع قد يكون له مطالب لكل سيناريوهات الشبكة". "إن الوصول إلى بنية فريدة متقاربة يمكن أن يصبح مقنعًا للغاية ، من وجهة نظر البساطة وخفض التكاليف."

يمكن أن يكون Internet of Things محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي ، مما يتيح نماذج أعمال جديدة تعتمد على أجهزة واسعة النطاق وتدفقات بيانات جديدة - إذا كنت تستطيع التعامل مع النظم الإيكولوجية غير الناضجة. على سبيل المثال ، في مجال الرعاية الصحية ، يمكنهم المساهمة في تحسين رفاهية السكان ، من خلال التنبؤ بالمشاكل الصحية المحتملة للأفراد وتنظيم التدخلات الطبية المبكرة. يمكن للجراحة الروبوتية عن بعد تحسين نتائج المرضى وخفض التكاليف. وقال بيفان "إنترنت الأشياء و 5 G سيكونان عنصرين حاسمين في قدرتنا على تقديم خدمات صحية مستدامة". وفي مجال التصنيع وسلاسل التوريد المتكاملة ، ستمكن التقنيات من أتمتة وتنسيق عمليات التصنيع عبر الوحدات الموزعة جغرافيا وتنظيميا. سيتم تحقيق ذلك عبر المصانع المتصلة ، مما يقلل التكاليف ويزيد من سرعة الحركة.





في القطاع العام مثل الحكومات المحليه ، يمكن لـ 5G و IoT المساعدة في تسريع تطوير المدن الذكية . من الناحية النظرية ، ستستفيد جميع الصناعات من تقنية 5G لـ IoT ، حيث ستكون قادرة على تصميم مستقل أو تصميم مشترك - مع مزود خدمة - شبكات تعتمد على احتياجاتها الفريدة المتعلقة بالكمون والقدرة والموثوقية ، وفقًا لما ذكره Filkins.. لأن 5G قد يعزز بعض جوانب إنترنت الأشياء لا يعني أن إنترنت الأشياء سوف تعتمد كليا على الجيل التالي من قدرة الشبكة اللاسلكية. وقال بيفان: "يجب التأكيد على أن أجهزة إنترنت الأشياء ليست كلها بحاجة إلى 5 جي." "ربما يجب نقل أقل من نصف جميع البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة أجهزة إنترنت الأشياء إلى مراكز البيانات المركزية." وأشار بيفان إلى أن الاتصالات الساتلية تحتاج إلى أن تؤخذ في الحسبان في المعادلة ، خاصة بالنسبة للمناطق الريفية الأقل كثافة سكانية وكذلك للتطبيقات التي تكون فيها دقة موقع نقل الأصول أمرًا بالغ الاهميه.

حدثان على قدم المساواة ، وهما أمران مهمان للغاية في تطور تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية ، خلال الأسبوع الثالث من مايو 2018 ، في نفس النقطة في العالم أو بالقرب منها. و مشروع 3 الجيل الشراكة (3GPP)، وهي مجموعة من أجهزة الاتصالات ومقدمي الخدمات الرئيسيين في العالم، التقى في كوريا الجنوبية لإضفاء الطابع الرسمي على وثائق المعايير النهائية للاتصالات اللاسلكية 5th جيل (5G ) من هذه النقطة فصاعدًا ، ستدعي هذه المنظمات الأعضاء على الأقل أنه قد تمت تسوية النزاعات الفنية المتعلقة بمحتوى معايير 5G .

والثاني هو إلغاء الرئيس الأمريكي لقمة سنغافورة التي جمعت قادة كوريا الشمالية وأمريكا ، ويفترض أن يناقشوا خارطة طريق لنزع السلاح النووي السابق. لكن المفاوضات تُجرى مثل لعبة البوكر العكسية حيث يرى الجميع اوراق ولكن اللاعبين لايروها. وضع كل من هذه القمم التي لا يظن المراقب انها لا على ما يبدو مجموعة 5G على مسار لا رجعة فيه حتميه لاعتماد عالمي.