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تعليم

863 طالبا وطالبة بالقوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالمنيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:40 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
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أيمن رياض
أعلنت اللجنة العليا المُشْرِفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2019/2020 برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والطالبين إسلام يسري، وأية محسن، ممثلين عن الطلبة والطالبات، عن إجمالي أعداد المتقدمين والكشوف النهائية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا لعضوية لجان الأنشطة بكليات الجامعة العشرين، والذي بلغ عددهم 863 طالب وطالبة بإجمالي 506 طلاب و357 طالبة، وذلك بعد فحص الطعون المقدمة من 62 طالب وطالبة بكليات التمريض، والزراعة، والعلوم، والتربية الرياضية، والحقوق، بالإضافة إلي تظلمات الطلاب وبعد التأكد من توثيق أنشطتهم.

ووفقًا للجدول الزمني المعدل لانتخابات الاتحادات الطلابية بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم أجازة رسمية، تبدا غدًا الخميس انتخابات الجولة الأولي بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الخامسة مساءً، علي أن تعقد انتخابات جولة الإعادة الاثنين 11 نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وأخيرًا بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك في الرابع عشر من نفس الشهر.
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