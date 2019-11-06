863 طالبا وطالبة بالقوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالمنيا

أعلنت اللجنة العليا المُشْرِفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2019/2020 برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والطالبين إسلام يسري، وأية محسن، ممثلين عن الطلبة والطالبات، عن إجمالي أعداد المتقدمين والكشوف النهائية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا لعضوية لجان الأنشطة بكليات الجامعة العشرين، والذي بلغ عددهم 863 طالب وطالبة بإجمالي 506 طلاب و357 طالبة، وذلك بعد فحص الطعون المقدمة من 62 طالب وطالبة بكليات التمريض، والزراعة، والعلوم، والتربية الرياضية، والحقوق، بالإضافة إلي تظلمات الطلاب وبعد التأكد من توثيق أنشطتهم.



