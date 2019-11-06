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حوادث

بكسر الباب والمفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في الزيتون

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:50 م
المتهمين
المتهمين
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كتب - محمد صبري
نجح رجال الأمن بالقاهرة، في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بالزيتون.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون مفادها أن ٣ عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوبي "كسر الباب"، و"المفتاح المصطنع".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية"، ويعمل صاحب محل صيانة هواتف محمولة، كما تم بإرشادهم بمسكن المتهم الأول ضبط مبلغ مالي 5000 جنيه من المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الرابع ، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجني عليهم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.
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