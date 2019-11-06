أمين الفتوى يوضح معنى لا حول ولا قوة إلا بالله

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى قول "لا حول ولا قوة إلا بالله "،مؤكدا أنه لا يوجد شئ يتم فى هذا الكون إلا بالله عز وجل فالفاعل الحقيقي فى هذا الكون هو الله عز وجل.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج من القلب للقلب، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، أن المتفضل على الإنسان فى الأخلاق الجيدة التى من الممكن أن يكتسبها هو المولى عز وجل، وأى شئ يفعله الإنسان من أعمال صالحة وصلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك المتفضل فى ذلك هو الله عز وجل أى هو من وضع فى قلبك الإقبال عليه وهو الذى جعلك تفعل هذه الأعمال ففى الحقيقة الإنسان صورة وهيئة فالله سبحانه وتعالى أرادك وأتى بك فلا تظن فى نفسك انك فى مرتبة عليا وغيرك فى مرتبة سفلى فتحتقر الناس بل عليك أن تقول يارب ادم عليا هذه النعمة وأحفظها من الزوال وزدني خيرًا منها وردني اليك ردًا جميلًا وأن يكون فى قلبك شفقة على العاصي والمخطئ.





علي جمعة يوضح معنى لا حول ولا قوة إلا بالله





قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن شأن المسلمين في الذكر الاهتمام بما أسموه بالكلمات العشر المباركات وهي كلمات علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنواجه بها الحياة كلها وهي «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله [وهذه الخمسة أسموها الباقيات الصالحات] استغفر الله، ما شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله ».





وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية أن الكلمة الخامسة هي (لا حول ولا قوة إلا بالله) وتعني أنه لا يحول ولا يمنع بينك وبين كل ضر أو خير إلا الله، كما أنه لا تصلك ولا يصل أحد خيرًا إلا بقوة الله، فبقوة الله وحده تحدث الأشياء، وبحول الله وحده تتمنع الأشياء عن الحدوث؛ لأنه في الحقيقة لا حول ولا قوة لأحد في هذا الكون إلا لله سبحانه وتعالى.





وأوضح أن هذه الكلمة لما فيها من حقائق عالية ومعان غالية كانت كنزًا من كنوز الجنة، فقد قال النبي ﷺ لعبد الله بن قيس: (قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله) [أخرجه البخاري]، وينبغي لمن يذكر الله بهذه الكلمة أن تحدث له تسليمًا وإخباتًا وخضوعًا لله وحده، ولا يخشى من غير الله حيث لا فعل له في الكون ولا قوة ولا حول.





وتابع: تلك الكلمات الخمس من الكلمات العشر هي التي قال عنها العلماء (الباقيات الصالحات) التي ذكرها الله في كتابه حيث قال : (المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا)، وقال سبحانه : (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا) ، قال النبي ﷺ : (استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الملة. قيل : وما هي ؟ قال : التكبير، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله) [أخرجه الحاكم في المستدرك].





وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن "النبي صلى الله عليه وسلم قال إن "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز العرش وهي تعني أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد ولا يكون في هذا الكون شيء إلا ويعلمه".



