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ثقافة

خالد جلال ينعى مدرب الأسود محمد الحلو: ترك لنا تاريخا مشرفا تفخر به مصر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:26 م
صدى البلد
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طارق موسى
نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والعاملين بالقطاع مدرب الأسود والنمور العالمي بالسيرك القومي الكابتن "محمد الحلو"، الذي وافته المنية منذ قليل، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ٧٠ عامًا.

وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إن الكابتن محمد الحلو حفر اسمه في سجل نجوم وفناني السيرك العالميين، وترك لنا تاريخا مشرفًا تفخر به مصر، وحقق شهرة عالمية فى مختلف الدول العربية والأجنبية، وكان رمزًا من رموز عائلة الحلو التى تعد من أعرق العائلات المؤسسة لفن السيرك في مصر.

وعلى المستوى الإنسانى والاجتماعى، لقب أبناء السيرك القومي الكابتن محمد الحلو بـ"عميد السيركاوية"، وكان بمثابة الأب والأخ لكل العاملين بالسيرك القومى، يقف بجوارهم ويساندهم في كل المواقف الصعبة.

وهو محمد محمد محمد على الحلو، تزوج من ابنة مدربة الأسود والنمور العالمية الفنانة محاسن الحلو والملقبة بالمرأة الحديدية، لعب الفنان الحاضر الغائب الكابتن محمد الحلو، العديد من فقرات فنون السيرك منها" استعراض الخيول، واستعراض الجمال، الميزان الطائر، التشكيلات (الدونس)، الجونجلير"، وهو أول من قام بعمل استعراض للأسود والنمور مع ٢١ أسد ونمر عام ١٩٨١، داخل حلبة السيرك القومى أحد الصروح الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، وتواصل ابنتاه "لوبا وأوسة الحلو" تقديم فقرة الأسود والنمور اللتين تدربتا على يد والدهما بمهارة عالية.
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