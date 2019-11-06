هيدي كرم تخطف الأنظار الإنستجرام داخل سيارتها.. والجمهور: خديني معاكي

نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وظهرت هيدى كرم، داخل سيرته باطلالة ناعمة ، حازت الصورة على اعجاب الكثير من متابعها ، وجاءت التعليقات كالتالى : _



"ربنا يوسع ضحكتك كمان كمان " _ " خديني معاكي ياهيدي فسحيني بالعربيه شويه " _ " اجمل ابتسامه من احلي قمر " .



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.