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فن

هيدي كرم تخطف الأنظار الإنستجرام داخل سيارتها.. والجمهور: خديني معاكي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:56 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت هيدى كرم، داخل سيرته باطلالة ناعمة ، حازت الصورة على اعجاب الكثير من متابعها ، وجاءت التعليقات كالتالى : _

"ربنا يوسع ضحكتك كمان كمان " _ " خديني معاكي ياهيدي فسحيني بالعربيه شويه " _ " اجمل ابتسامه من احلي قمر " .

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.
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