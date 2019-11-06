هيدي كرم تخطف الأنظار الإنستجرام داخل سيارتها.. والجمهور: خديني معاكي

نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهرت هيدى كرم، داخل سيرته باطلالة ناعمة ، حازت الصورة على اعجاب الكثير من متابعها ، وجاءت التعليقات كالتالى : _
"ربنا يوسع ضحكتك كمان كمان " _ " خديني معاكي ياهيدي فسحيني بالعربيه شويه " _ " اجمل ابتسامه من احلي قمر " .
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.
وظهرت هيدى كرم، داخل سيرته باطلالة ناعمة ، حازت الصورة على اعجاب الكثير من متابعها ، وجاءت التعليقات كالتالى : _
"ربنا يوسع ضحكتك كمان كمان " _ " خديني معاكي ياهيدي فسحيني بالعربيه شويه " _ " اجمل ابتسامه من احلي قمر " .
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.