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محافظات

توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:09 م
ورشة عم صبري فاروق
ورشة عم صبري فاروق
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إيهاب عمر
على ضفة نهر النيل الغربية بمدينة أبوتيج في أسيوط تقع ورشة عم صبري فاروق بخيت، نجار" قوارب " لتصنيع قوارب الصيد.

ويأتي إليه الصيادون من مختلف مراكز المحافظة لتصنيع قوارب الصيد المهنة التي امتهنها عن جدوده وتعلمها منهم بعد أن كان يساعدهم في صناعتها والان يورثها لأبنائه حتى تستمر هذه الحرفة التي اندثرت من مراكز أسيوط.

وقال عم صبري: إنني ورثت هذه المهنة من جدودي كانوا يعملون بها وكان والدي يعمل في هذه الصناعة وعندما كنت صغيرا كانت اساعدهم في تجميع القوارب وصناعتها والآن أعلم أولادي هذه المهنة التي اندثرت في أسيوط على الرغم من وجود نهر النيل.

وأشار عم صبري إلى أن الصيادين يأتوا إليه من مختلف مراكز المحافظة حتى محافظة سوهاج لصناعة القوارب لاستخدامها للصيد أو معديات للعبور بين ضفتي نهر النيل ، أقوم بعمل مقاسات القارب حسب طلب صاحبه حيث تختلف الأطوال من 4 أمتار إلى 6 أمتار ونقوم بقص الأطوال على المنشار والبدء في تجميع الهيكل بخشب الكافور ثم تغليفه بالخشب الأبيض وفي النهاية أقوم بتركيب الفيبر كعازل للقارب من الخارج.

وأضاف أن القارب يتم تصنيعه في 3 أيام وتختلف تكلفته حيث إن القارب الـ 5 أمتار تصل تكلفته 3500 جنيها بينما يصل تكلفة القارب الـ 6 أمتار إلى 4500 جنيه.
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
توارثها من الأجداد .. عم صبري يصنع قوارب الصيد في أسيوط ويعلم أولاده
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