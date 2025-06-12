رسامة شمامسة بأبوقرقاص على يد الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص، القداس الإلهي بجمعية النهضة القبطية الأرثوذكسية وملجأها للبنين بشرق الفكرية، بمشاركة القمص غبريال محفوظ، وكيل المطرانية.

رسامة شمامسة

عقب صلاة الصلح، رسم نيافته شماس في رتبة أغنسطس(قارئ) ،وعدد من الشمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)

وكان نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح صلي القداس السنوي لطلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة منيا القمح، في السابع من يونيو الجاري، ليخدم أبناء المدينة، كما صلى قداسًا آخر أمس في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية)، ليخدم أبناء مدينة الزقازيق.

حيث قدم نيافته النصائح وتمنى لهم النجاح والتوفيق بحسب مشيئة الله الصالحة.