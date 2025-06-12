قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
أرقام وجوائز خاصة لسيراميكا كليوباترا بعد التتويج بكأس عاصمة مصر
الأولى إعدادية أزهرية بالغربية: ربنا كرمني بالتفوق.. وحفظ القرآن سندي بالحياة
الفتيات يتصدرن المشهد.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية
دولة الاحتلال ترحل ستة ناشطين آخرين من سفينة مادلين
أمريكا تعلن تصفية قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا
رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: لانستطيع مواجهة إيران
السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور
بعد التتويج بكأس عاصمة مصر..محمد بسام يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين
بعد فيديو الاستغاثة الصادم .. طلاق شيماء سعيد من إسماعيل الليثي
سفير روسيا بالقاهرة: نسعى مع مصر لتعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
القسام تدك تجمعاً لجنود الاحتلال في منطقة السطر الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسامة شمامسة بأبوقرقاص على يد الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية

رسامة شمامسة جدد
رسامة شمامسة جدد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص، القداس الإلهي بجمعية النهضة القبطية الأرثوذكسية وملجأها للبنين بشرق الفكرية، بمشاركة القمص غبريال محفوظ، وكيل المطرانية.

رسامة شمامسة 

عقب صلاة الصلح، رسم نيافته شماس في رتبة أغنسطس(قارئ) ،وعدد من الشمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)

وكان نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح صلي القداس السنوي لطلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة منيا القمح، في السابع من يونيو الجاري، ليخدم أبناء المدينة، كما صلى قداسًا آخر أمس في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية)، ليخدم أبناء مدينة الزقازيق. 
حيث قدم نيافته النصائح وتمنى لهم النجاح والتوفيق بحسب مشيئة الله الصالحة.

الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص القداس الأرثوذكسية صلاة الصلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة

منصة أزهر بودكاست

إطلاق منصة “أزهر بودكاست” لتعزيز التواصل مع الشباب بلغة العصر

السنة الهجرية 1447

متى تبدأ رأس السنة الهجرية 2025 ؟.. اعرف موعدها

بالصور

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

ملابس العيد تحولت لأكفان.. تروسيكل ينزلق بالنيل في أسيوط ويودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة

أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد