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اقتصاد

المركزي: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 45.25 مليار دولار نهاية أكتوبر 2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:54 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمد يحيي
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار .

وكان البنك المركزي المصري سبق له الإعلان عن تسجيل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية سبتمبر السابق لنحو 45.17 مليار دولار.

وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن نجاح مصر في تحصيل أكثر من 200 مليار دولار كحيل دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
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