المركزي: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 45.25 مليار دولار نهاية أكتوبر 2019

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار .
وكان البنك المركزي المصري سبق له الإعلان عن تسجيل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية سبتمبر السابق لنحو 45.17 مليار دولار.
وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن نجاح مصر في تحصيل أكثر من 200 مليار دولار كحيل دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وكان البنك المركزي المصري سبق له الإعلان عن تسجيل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية سبتمبر السابق لنحو 45.17 مليار دولار.
وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن نجاح مصر في تحصيل أكثر من 200 مليار دولار كحيل دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.