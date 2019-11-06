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رياضة

لاعبو نابولي يعلنون التمرد على المعسكر التدريبي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:25 م
نابولي
نابولي
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محمد رشاد
ترك نادي نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، قرار عدم الالتحاق بمعسكر تدريب الفريق، الذي رفضه لاعبو الفريق بعد نهاية مباراتهم مع ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا، بيد المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأضاف بيان النادي الإيطالي، أنهم يمضون في الدفاع عن ملكيتهم الاقتصادية وصورتهم وحقوقهم المتعلقة بالإجراءات التأديبية ويفرضون حظرًا إعلاميًا.

ورفض لاعبو نابولي الامتثال لقرار أوريليو دي لاورينتيس رئيس النادي، بعودتهم إلى المعسكر التدريبي فور انتهاء المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 1 / 1 أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن اللاعبين عادوا إلى منازلهم عقب نهاية المباراة أمام الفريق النمساوي، والتي نجح من خلالها نابولي في الحفاظ على فرصته في التأهل لدور الستة عشر، حيث يحتاج نقطتين فقط من مباراتيه المتبقيتين في المجموعة الخامسة.

وكان دي لاورينتيس قد اتخذ القرار أمس الأول الاثنين، بعد يومين من هزيمة نابولي أمام روما 1 / 2 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي ليتجمد رصيد الفريق في المركز السابع عند 18 نقطة وبفارق 11 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس.

وقال دي لاورينتيس إن الفريق يجب أن يظل في المعسكر التدريبي المقام بالقرب من نابولي حتى يوم الأحد المقبل، الذي يواجه فيه فريق جنوه في الدوري الإيطالي على ملعب "سان باولو".

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، قد قال إنه لا يوافق على القرار لكنه سيتقبله، وقد رفض الحديث للصحافة عقب مباراة أمس.
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