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رياضة

الدوري السعودي.. التعاون يكتسح الرائد بثلاثية ويقفز للمركز الخامس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:11 م
نادي التعاون
نادي التعاون
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إسماعيل محمود
اكتسح نادي التعاون ، مضيفه نادي الرائد ، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي"

افتتح مدالله العليان التسجيل للتعاون في الدقيقة الثانية ، قبل أن يضيف زميله عبدالمجيد السواط الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة، ليختتم بعدها هيلدون أوجستو مهرجان الأهداف للتعاون في الدقيقة 90 من ضربة جزاء ، ويحقق فريقه الانتصار الخامس في الدوري هذا الموسم.

يذكر أن نادي التعاون قد طرد منه مسجلا الهدفين الأول والثالث ، حيث طرد حكم المباراة اللاعب مد الله العليان في الدقيقة 62 ، وهيلدون أوجستو في الدقيقة 91.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي التعاون للنقطة 16 في المركز الخامس ، بينما توقف رصيد نادي الرائد عند النقطة 11 في المركز العاشر.
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