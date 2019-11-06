«البيطريين»: ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لرعاية الكلاب الضالة

قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إنه تم عقد عدة ندوات ومؤتمرات للتوعية ضد خطر فيروس السعار، وطريقة مكافحة الكلاب الضالة.





وأكد "نبيل"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على توصيات بالمؤتمر الأخير معًا ضد السعار، والتي جاءت بضرورة إنشاء مراكز متخصصة هدفها جمع وتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة.





مضيفًا إلي ذلك الرعاية والإيواء، وفي حالة وجود حيوانات عقورة يتم التخلص منها بالقتل الرحيم.





وطالب عضو المجلس، الجهات التشريعية بالنظر في قانون الرفق بالحيوان المقدم من نقابة الأطباء البيطريين.



