Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«البيطريين»: ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لرعاية الكلاب الضالة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:31 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
محمد غالى
قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إنه تم عقد عدة ندوات ومؤتمرات للتوعية ضد خطر فيروس السعار، وطريقة مكافحة الكلاب الضالة.

وأكد "نبيل"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على توصيات بالمؤتمر الأخير معًا ضد السعار، والتي جاءت بضرورة إنشاء مراكز متخصصة هدفها جمع وتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة.

مضيفًا إلي ذلك الرعاية والإيواء، وفي حالة وجود حيوانات عقورة يتم التخلص منها بالقتل الرحيم.

وطالب عضو المجلس، الجهات التشريعية بالنظر في قانون الرفق بالحيوان المقدم من نقابة الأطباء البيطريين.

وتقدم النائب أحمد السجيني بإنشاء مراكز متخصصة للتخلص الرحيم للكلاب بكل وحدة محلية.. تختص بجمع الكلاب الضالة ثم تطعيمها وتعقيمها تحت إشراف علمي دون تعذيب ومبني على رؤية للبيئة، ثم توفير الرعاية لها بغرض إعادة طرحها وبيع السلالات الجيدة منها.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

المركزي: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 45.25 مليار دولار نهاية أكتوبر 2019

دعاهم لتناول العشاء| ماذا قال مرتضى منصور لـ منتخب جنوب أفريقيا بعد مواجهة الزمالك؟

أزمة الكأس ليست الأولى.. إيهاب أمين بطل أزمات الأهلي والزمالك في السلة

انتبه.. 4 علامات تنذرك بسرطان القولون

غموض حول ظروف مقتل المصرية علا سالم بأمريكا.. وانتظار تقرير السموم

محمد رمضان مع أبوتريكة ونجوم أفريقيا بالمغرب لمواجهة نجوم العالم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لجذب الاستثمارات .. صور