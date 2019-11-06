بدأت بـ 6.5 مليار جنيه.. التضامن: ميزانية تكافل وكرامة وصلت لـ 18.5 مليار في 2019.. فيديو

قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، إنه في بداية عام 2014 بدأت الفكرة تأخذ بُعدا أكثر وبدأت في الإنطلاق في أول 3 محافظات الأكثر فقرا في بداية عام 2015 وفي نصف 2015 وصلنا إلى تغطية 6 محافظات، في اسيوط وسوهاج وقنا وبني سويف والأقصر.



واضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن برنامج تكافل وكرامة يوضع تحت مظلة العدالة الاجتماعية، لأنه قبل 2014 كان هناك فجوات كبيرة بين الصعيد ووجه بحري وبرنامج تكافل وكرامة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.



وتابعت نيفين القباج:" في عام 2015 كانت ميزانية تكافل وكرامة 6.5 مليار جنيه ثم ارتفعت تدريجيا الى أن وصلت إلى 18.5 مليار جنيه في عام 2019".



وأكملت نيفين القباج:" موارد تكافل وكرامة تأتي من موارد الدولة بشكل خالص، ويأتي البرنامج بالتوازي مع خطوات الإصلاح الاقتصادي وسحب الدعم من الطبقات الغنية وإعطاء المستحقين من الفئات الأكثر فقرا واحتياجا".

