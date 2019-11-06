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اقتصاد

نجيب ساويرس يعلن عن 10 آلاف فرصة عمل جديدة.. تفاصيل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:32 م
فرصة عمل جديدة
فرصة عمل جديدة
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مايكل عياد
أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب، فى العديد من التخصصات، ومختلف المؤهلات للعمل في 50 شركة، عبر ملتقى "شغلني" الخامس، الذي سينطلق 23 نوفمبر الجاري.

وقال "ساويرس" في رسالة إلى الشباب بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "للشباب اللي بيدور على شغل، ملتقى شغلني الخامس هيوفرلكم أكثر من 10 آلاف فرصة عمل من 50 شركة لمختلف المؤهلات والأعمار”.

وتابع رجل الأعمال، الملتقى يوم السبت 23 نوفمبر من الساعة 9 صباحًا في وسط البلد بمبنى الجريك كامپس بالتحرير".

ويوفر ملتقى شغلني آلاف الوظائف للشباب والبنات في جميع أنحاء الجمهورية من الحاصلين على المؤهلات وغير الحاصلين بالإضافة إلي ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية على رأسها وزارة القوى العاملة.

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