بالأبيض.. لقاء الخميسي تُشعل الانستجرام برفقة رانيا يوسف

شاركت لقاء الخمسيس صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقه نسرين أمين، ورانيا يوسف، وساندي على.



وظهرت لقاء الخميسي، ببلوزة باللون الابيض أنيقة، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق لإكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية وضعت لقاء الخميسي، ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون النبيتي الغامق.

