ريال مدريد يسحق جالطة سراي 6 - 0 في دوري أبطال أوروبا ..فيديو

سحق فريق ريال مدريد، منافسه جالطة سراي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة الرابعة عن طريق رودريجو بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة لتسكن الشباك.





وأضاف ريال مدريد، الثاني فى الدقيقة 7 عن طريق رودريجو أيضًا عقب تلقيه عرضية رائعة من مارسيلو؛ ليقفز ويسددها رأسية قوية لتسكن الشباك .





وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 12 عن طريق راموس من ركلة جزاء.





ونجح كريم بنزيما من تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 45 بعد تلقيه عرضية رائعة من صاحب الهدفين رودريجو داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك، معلنًا الهدف الرابع.





وتمكن "بنزيما"، من إحراز الهدف الخامس فى الدقيقة 81 عقب تلقيه عرضية، متقنة من كربخال داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك.





وأخيرًا سجل رودريجو الهدف السادس فى الدقيقة 92 من تسديدة مقتنة داخل منطقة الجزاء.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ 7 فى المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد جالطة سراي فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.