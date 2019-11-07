كلية آثار الفيوم تنظم دورة تدريبية عن كشف تزييف المقتنيات التاريخية والتراثية

تنظم كلية الآثار بجامعة الفيوم دورة تدريبية على قدر كبير من الأهمية 25 من الشهر الجاري، وذلك بعنوان"تزييف وتزوير الآثار والمقتنيات التاريخية والتراثية : إشكاليات الرصد والمعالجة"،تحت رعاية أ.د.عاطف منصور محمد عميد الكلية وبتنظيم من قطاع خدمة المجتمع ووحدة متابعة الخريجين.



الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة الكلية نحو تأصيل دورها العلمي والخدمي في حقل الدراسات الأثرية،واعتمادها أهمية مواصلة دورها الرائد في هذا الصدد حيال طلابها وخريجيها، من مفتشي الآثار واختصاصيي الترميم والصيانة بوزارة الآثار والجامعات.



يحاضر في الدورة الدكتور مدين حامد عبد الهادي خبير الآثار ومدرس علاج وصيانة المخطوطات والوثائق الأثرية بالكلية،والذي كشف أنها موجهة ولأول مرة نحو تدريب الطلاب والخريجين من المفتشين والمرممين الآثاريين علي تقنيات وطرق كشف تزوير وتزييف الآثار من خلال دورة مكثفة.



وتابع:أهمية الدورة تأتي في إطار كشف النقاب عن الطرق والسبل المؤدية إلي تغطية جانب مهم ومهمل بحقل الدراسات الأثرية في السنوات الماضية من العمل الأثري بمصر،وادراكًا للأخطاء الواردة أحيانًا عند معاينة اللقي والمقتنيات والنماذج من قبل الاختصاصيين بقطاعات العمل الأثري المختلفة، فضلًا عن مناقشة طرق جديدة في هذا المنحي لإفادة الباحثين في كافة علوم الآثار والتراث وتحقيق المخطوطات والمجالات ذات الصلة، واكسابهم والطلاب مهارة الفصل بين المتشابهات من النماذج وتحديد أثريتها من عدمه لمواجهة عمليات ومحاولات تهريب الآثار وبيعها بالمزادات وللمتاحف العالمية، في ظل غياب مناهج دراسية وتطبيقية مباشرة تشمل وتغطي هذا الاختصاص.



وتستهدف الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها الدكتور محمد السيد مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية طلاب كليات الآثار ومعاهدها وخريجي كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب بالجامعات ، ومفتشي الآثار واختصاصيي ترميم وصيانة الآثار بوزارة الآثار والمؤسسات العلمية والبحثية ذات الصلة.