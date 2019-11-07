روما في ضيافة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الأوروبي

يحل فريق روما الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم، الخميس، في العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.



ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى دور الـ 32، بينما يطمح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في التأهل.



ويتصدر روما جدول ترتيب المجموعة العاشرة بـ 5 نقاط، بينما يتواجد بوروسيا موونشجلادباخ في المركز الأخير بنقطتين.



وتقام اليوم أيضًا العديد من المواجهات من الجولة نفسها من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها مناشستر يونايتد مع بلجراد، بشكتاش مع سبورتنج براجا، بازل مع خيتافي، لاتسيو مع سيلتك، رينجزر مع بورتو، ولفرهامبتون مع سلوفان.