Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

روما في ضيافة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الأوروبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
فريق روما
فريق روما
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق روما الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم، الخميس، في العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى دور الـ 32، بينما يطمح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في التأهل.

ويتصدر روما جدول ترتيب المجموعة العاشرة بـ 5 نقاط، بينما يتواجد بوروسيا موونشجلادباخ في المركز الأخير بنقطتين.

وتقام اليوم أيضًا العديد من المواجهات من الجولة نفسها من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها مناشستر يونايتد مع بلجراد، بشكتاش مع سبورتنج براجا، بازل مع خيتافي، لاتسيو مع سيلتك، رينجزر مع بورتو، ولفرهامبتون مع سلوفان.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة الدوري الأوروبي.. صدام محتمل بين كوكا والنني.. ومجموعة سهلة لـ آرسنال

بشكتاش النني يواجه سلوفان براتيسلافا السلوفيني بالدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي.. التعادل ينهي 9 مباريات في الشوط الأول أبرزها بشيكتاش النني ويونايتد

مانشستر يوناتيد في ضيافة بلجراد الصربي في الدوري الأوروبي

بشكتاش ضد براجا.. صدام مصري بين النني وكوكا في الدوري الأوروبي

روما يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

نقل جثمان هيثم أحمد زكي لمشرحة زينهم.. وننشر أقوال خطيبته

الحياة حلم يوقظنا منه الموت.. مدرب منتخب مصر ينعى هيثم أحمد زكي

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

كيفية التطهر من المذي.. الإفتاء: هذا الماء يشبه المني ولا يوجب الغسل.. فيديو

بعد وفاته.. تداول فيديو لـ هيثم أحمد زكي يتحدث عن فقدانه لأحبائه منذ الصغر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور