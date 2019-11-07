دخل الغرفة فجأة.. الراحل هيثم أحمد زكي يكشف موقفا مع والده

توفى في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ ومن المنتظر أن تقام الجنازة على جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



وكانت هناك علاقة خاصة تربط الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بوالده، الذي لم يكن فنانا كبيرا فقط، بل إنسان شديد الحساسية يعرف واجباته وإلتزماته تجاه بيته وابنه الوحيد، حسب تصريحات هيثم أحمد زكي.



وسرد هيثم ابن الراحل أحمد زكي قصة للدلالة على ما يقول مؤكدا أنه أي الابن كان يتحدث في التليفون مع احدي صديقاته وعندما فتح أحمد زكي عليه باب غرفته ارتبك هيثم وظهرت عليه علامات التوتر، فما كان من والده أن خرج مسرعا وأغلق الباب علي ابنه.



وبعدما انتهي هيثم احمد زكي من حديثه الذي انهاه مسرعا اتجه إلي غرفة والده، سأله الاب: مع من كنت تتحدث؟ فأجابه هيثم: مع احدي صديقاتي، وهنا أسرع احمد زكي بالاعتذار لابنه لعدم استئذانه قبل دخوله الغرفة، ووعده بألا يكرر هذا مرة أخرى.