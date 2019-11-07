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محافظات

المرض بياكل في جسمي.. معاناة سيدة تعيش في شقة إيواء بجنوب سيناء

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:03 م
معاناة سيدة تعيش
معاناة سيدة تعيش بشقة إيواء غير آدمية
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ايمن محمد
تعيش سيدة مسنة مريضة بالقلب تدعى صباح محمد عبد العليم، في شقة إيواء يتساقط سقفها بالتراب والاسمنت وتتسرب منها المياه في سكن إيواء غير آدمي بحي المروة بذور في سيناء.

تقول المواطنة صباح عبد العليم، إنها لم تحصل علي وحدة سكنية رغم انها تعيش في طور سيناء منذ عقود طويلة أكثر من ٣٠ سنة وحرمت من شقة آدمية لانني لا أعول اطفال :" ما ذنبي ان لم يرزقني الله بأطفال وأعيش وحيدة بعد وفاة زوجي " وطالبت عبد العليم بأن تتغير شروط الاسكان وتشمل الذين لم يعولوا من كبار السن والأرامل.

وشكت عبد العليم من انها تعيش في شقة إيواء غير آدمية، وتطلب تحسين مستواها، مشيرة إلى أنها مريضة بالقلب، وتعمل بائعة في سوق خضار طور سيناء، ولم تعد تقوى على العمل وليس لديها إمكانيات مادية لشراء شقة تعيش فيها ما تبقى من عمرها، مؤكدة أنها مستعدة للتوقيع على أنه بعد الموت تؤول ملكية الشقة لمحافظة جنوب سيناء.
المرض بياكل في جسمي.. معاناة سيدة تعيش في شقة إيواء بجنوب سيناء
المرض بياكل في جسمي.. معاناة سيدة تعيش في شقة إيواء بجنوب سيناء
المرض بياكل في جسمي.. معاناة سيدة تعيش في شقة إيواء بجنوب سيناء
المرض بياكل في جسمي.. معاناة سيدة تعيش في شقة إيواء بجنوب سيناء
المرض بياكل في جسمي.. معاناة سيدة تعيش في شقة إيواء بجنوب سيناء
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