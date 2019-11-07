أول رسالة من اللجنة الدينية بالبرلمان لأئمة المساجد بعد زيادة رواتبهم

توجه اللواء شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وبذلك بعد أعلن وزارة الاوقاف اليوم زيادة فى بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس و800 جنيه للحاصلين على الماجيستير وألف جنيه للحاصلين على الدكتوراه ويطبق بداية من أول الشهر المقبل 1 ديسمبر 2019.



وتابع شكرى الجندى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، ان الرئيس السيسى هو اول من اهتم ووجه بزيادة مرتبات الائمة، وبدورها قامت وزارة الاوقاف بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة من الموارد المالية لها وليس من وزارة المالية، مؤكدا ان هذه الزيادة تساعد جميع الائمة فى القيام بإدوارهم تجاه مصر والوطن.



وأضاف عضو مجلس النواب: من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف واللجنة الدينية بالبرلمان يبدأ الدفاع عن الأمن القومى المصرى،موجها رسالة للائمة والخطباء بالمساجد بعد زيادة رواتبهم على ضرورة وحتمية نشر صحيح الدين والتأكيد على ان مصر بلد عريقة بمؤسساتها "الجيش، الشرطة، الازهر الشريف"، وعلى الجميع التكاتف وان يصبح الكل على قلب رجل واحد مخلص ومحب لوطنه، وضرورة التصدى من خلال منابرهم لاى تطرف فكرى.



وتقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين الأحوال المعيشية والنفسية للأئمة، متابعًا أنه بناءًا على تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية لوزارة الاوقاف،بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة فى بدل صعود الأئمة للمنبر.



وأشار وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى، إلى أنه تم زيادة فى بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس و800 جنيه للحاصلين على الماجيستير وألف جنيه للحاصلين على الدكتوراه ويطبق ذلك بإذن الله بداية من أول الشهر المقبل 1 ديسمبر 2019.



وأوضح انه كانت التوصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها مرحلة بتحسين أحوال الأئمة والعاملين بإذن الله ، وسيتم تحسين الاحوال أكثر كلما توفرت الموارد المالية اللازمة لذلك.



وأضاف انه تم اضافة 100 جنيه شهريًا لكل امام لتوفير الزى اللائق له لتوفير الزى اللازم لوزراة الأوقاف، مؤكدًا أن الزيادة الاولى لبدل صعود المنبر أجرها الله على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى.