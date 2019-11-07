شاهد .. انهيار ناهد السباعى فى جنازة هيثم أحمد زكى

انهارت الفنانة ناهد السباعي فى جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما.



نشرت ناهد السباعي صورا تجمعها مع هيثم أحمد زكي، وعلقت عليها قائلة "انا لله وانا اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من واحنا صغيرين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بيا وحاسس اني هموت صغير".



وأضافت "انا دايما كنت ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و اخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا...لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق".

