احذر.. 3 أسباب محتملة لآلام المعدة عند التنفس

إصابة



مرض الجزر المعدي المريئي



مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) هو حالة يتسرب فيها الحمض من المعدة ويتدفق مرة أخرى إلى المريء، أو أنبوب الغذاء، والأكثر شيوعا من أعراض ارتجاع المريء هو الشعور بحرقان في منتصف الصدر أو البطن.



قد تشمل الأعراض الأخرى لارتجاع المريء ما يلي:



ألم في الصدر أو أعلى البطن

صعوبات في التنفس

الغثيان أو القيء

رائحة الفم الكريهة

ألم مؤلم أو صعوبة في البلع

تسوس الأسنان



يمكن أن يحدث ارتجاع المريء عندما يصبح الصمام في أسفل المريء ضعيفًا.





أسباب ارتجاع المريء وعوامل الخطر المحتملة تشمل:



زيادة الوزن

الحمل

التدخين

بعض الأدوية، مثل الكالسيوم والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات

فتق الحجاب الحاجز

يمكن لبعض الأشخاص التحكم في أعراض ارتجاع المريء عن طريق إجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.

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