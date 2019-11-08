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مرأة

طريقة عمل رول لحمة بالبيض فى دقائق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
طريقة عمل رول لحمة
طريقة عمل رول لحمة بالبيض فى دقائق
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق العديد من الأشخاص تناول رول اللحم بالبيض ،فإذا كنت من ضمن عشاقه ،يمكنك تحضيره فى دقائق سريعة.


قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل رول اللحمة بالبيض ،بشكل مشهى ومذاق رائع .

وتضمّنت مقادير عمل رول اللحمة بالبيض ما يلي:

نصف كيلو لحمة مفرومة
بيضه
نصف كوب بقسماط
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
بصل مبشور
5 بيضات مسلوقين
ملح وفلفل

الخطوات

في وعاء نضع اللحم المفروم ويتبل بالملح والفلفل والبصل المبشور والثوم المهروس مع ملعقتين الزيت ويترك بالثلاجة لمدة 6 ساعات.


نحضر ورقة فويل ونفرد عليها اللحم على شكل مربع ثم نضع البيض ونلف عليه اللحم في شكل دائري ليعطينا شكل الاسطوانه كما بالشكل.


نحكم الغلق عليها جيدا بورقة الفويل وتوضع بصينيه وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.


تترك لتبرد قليلا ثم تقطع كما بالشكل وتقدم مع المكرونه وبالهنا والشفا.
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