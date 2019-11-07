مديرة الاستخبارات الأمريكية تلتقي الملك سلمان.. ماذا تفعل في السعودية ؟

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، اليوم الخميس، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل.



وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة واس للانباء السعودية الرسمية، ولكنها لم تتطرق الى مزيد من التفاصيل عن اللقاء واهميته في ظل ما تشهده المنطقة العربية والولايات المتحدة من تطورات.



حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.