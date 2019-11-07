محامي الرئيس الأمريكي يعلن عن قرار جديد بشأن تحقيقات عزل ترامب

أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكيله فريقا قانونيا لحضور التحقيق معه الخاص بالأنشطة المتعلقة بأوكرانيا، وذلك بعد أسابيع من عدم قدرته على إيجاد محام لحضور التحقيقات معه.



وقال محامي ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه سيمثله ثلاثة محامين، بمن فيهم صديقه منذ زمن طويل، روبرت كوستيلو.



وأوضح المحامون مدى جدية تعامل جولياني مع التحقيق الذي يجريه المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يحققون فيما إذا كان قد انتهك قوانين الضغط في جهوده الرامية إلى اكتشاف معلومات ضارة عن منافس ترامب، جو بايدن.



وكان مجلس النواب الأمريكي برئاسة نانسي بيلوسي، قد بدأ إجراءات عزل ترامب من منصبه، بسبب محاولته الضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، ونجله.



