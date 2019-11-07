Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محامي الرئيس الأمريكي يعلن عن قرار جديد بشأن تحقيقات عزل ترامب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:47 م
محامي الرئيس الأمريكي
محامي الرئيس الأمريكي
Advertisements
شريف سيد
أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكيله فريقا قانونيا لحضور التحقيق معه الخاص بالأنشطة المتعلقة بأوكرانيا، وذلك بعد أسابيع من عدم قدرته على إيجاد محام لحضور التحقيقات معه.

وقال محامي ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه سيمثله ثلاثة محامين، بمن فيهم صديقه منذ زمن طويل، روبرت كوستيلو.

وأوضح المحامون مدى جدية تعامل جولياني مع التحقيق الذي يجريه المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يحققون فيما إذا كان قد انتهك قوانين الضغط في جهوده الرامية إلى اكتشاف معلومات ضارة عن منافس ترامب، جو بايدن.

وكان مجلس النواب الأمريكي برئاسة نانسي بيلوسي، قد بدأ إجراءات عزل ترامب من منصبه، بسبب محاولته الضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، ونجله.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضيحة في الكونجرس.. نائبة ديمقراطية تشن حربا على حزبها بعد أزمة ترامب وأوكرانيا

#عزل_ترامب يتصدر تويتر

تعليق جديد من ترامب على إجراءات عزله من منصبه

التفاصيل الكاملة لـ مكالمة فضيحة أوكرانيا.. هل اقترب عزل ترامب؟

أول مسئول بالإدارة الأمريكية يدعم إجراءات عزل ترامب من منصبه

يلدغ ترامب من الجحر مرتين.. الرئيس الأمريكي يطالب أوكرانيا بالتحقيق مع بايدن ونجله

ترشيحاتنا

وفاة هيثم أحمد زكي.. التحقيقات: العثور على مكملات غذائية بشقته

الاوقاف تزف البشرى.. زيادة مرتبات الائمة من 600 لـ 1000 جنيه والتطبيق أول ديسمبر..فيديو

انخفاض اسعار الدواجن وتذبذب اللحوم.. والبرلمان يكشف الأسباب

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

وليد سليمان يطلق قذائفه: الأهلي لا يخشى أي منافس.. ومستعد للعب بفريق الناشئين

شاهد.. خطيبة هيثم احمد زكي تغلق حسابات السوشيال ميديا بعد وفاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المكملات خطر على الكبد والكلى

هيونداي فيرنا 2020 في جميع انحاء العالم عدا مصر

شاهد.. 200 صورة و15 فيديو من جنازة هيثم أحمد زكى