رئيسة حزب تفضح أردوغان: نفقات قصره فى أسبوع تكفي بناء مستشفى..فيديو

فضحت ميرال أكشينار رئيس حزب الخير التركي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفته بأنه يسحق الموظفين والعمال والمتقاعدين بسبب التضخم، ولا يتردد في فتح خزائنه عندما يتعلق الأمر بنفسه.



وتابعت أكشينار في مقطع فيديو بثته " تركيا الآن"، :" عندما أصبح أردوغان رئيسا للجمهورية التركية في 2014 كانت تقدر ميزانية الرئاسة بـ 199 مليون ليرة تركية ولكن بسبب النظام العجيب والقصر وصلت لـ 3.1 مليار ليرة".



وأكملت أكشينار:" ميزانية القصر اليومية تبلغ حوالي 8.5 مليون ليرة، ونفقات قصر أردوغان الاسبوعية تكفي لبناء مستشفى مكون من 300 سرير".

