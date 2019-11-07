بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. تحرك عاجل من البرلمان ضد صالات الجيم

أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدمهم بعدد من طلبات الاحاطة لوقف تداول المنشطات الرياضية عبر صالات الجيم مما تسببه من أضرار جسيمة تصل الي الوفاة، ووضع ضوابط وشروط خاصة بالتعامل مع الأشخاص داخل الصالات من وجود أطباء متخصصين ورياضيين مسؤولين عن الحالة الصحية والرياضية لكل لاعب.



أعلن النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، تقدمه بطلب إحاطة، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بدور الإنعقاد القادم، بشأن منشطات الجيم التي تهدد أرواح المواطنين.



وقال البطيخي لـ"صدى البلد"، تعليقا على العثور على مكملات غذائية بشقة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تناولها أثناء التمرين قبل وفاته بيوم" إن هناك الآلاف من صالات الجيم التي يذهب إليها العديد من الأطفال والشباب والنساء لممارسة الرياضة في كل مكان لكي يمارسون الرياضة ولكن هناك بعضها يقوم باعطاء منشطات ومكملات غذائية دون استشارة الطبيب ودون معرفة الحالة الصحية لدى المواطن مما ينتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية وغيرها من الأمراض الخطيرة.



وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة من جانب وزارة الصحة على صالات الجيم بالاضافة إلى وجود متخصصين رياضيين بهذا الصالات وأطباء مسئول عن صحة الشخص منذ بداية قدومه حتى نهاية اشتراكه في الصالة لمعرفة الحالة الصحية له وقدرته على ممارسة الرياضة من عدمه.



وطالب النائب عدم صرف أي مكمل غذائي او منتج داخل صالات الجيم الا عن طريق روشتة رسمية من الطبيب موضح فيها مسؤولية الطبيب عن تناول هذه العقاقير، بالإضافة إلى ضرورة وضع لوحة مفصلة بعرض هذه المنشطات وتأثيرها على الصحة العامة داخل كل صالة رياضية كما لابد أن يكون هناك بطاقة صحية لكل لاعب داخل الصالة موضح فيها الحالة الصحية بشكل كامل.



وتابع النائب أن قانون الرياضة تضمن مادتين تلزم كل ناد بعمل كشف طبي لكل لاعب واستخراج بطاقة صحية له موضح فيها الحالة الطبية وقدرته على ممارسة الرياضة، مطالبًا بمد تطبيق هذه المادتين على صالات الجيم.



كما تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، في وقت سابق، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إحكام الرقابة على صالات الجيم والتي أصبحت الآن تشكل خطرا على حياة الشباب والنساء والأطفال نتيجة الإهمال وغياب الوعي، بعد أن كانت وسيلة للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.



وقال زين الدين فى بيان إن التجاوزات بصالات الجيم لا تتوقف عند فقط تداول المنشطات بين الشباب والتي تؤدي الى مخاطر صحية جسيمة، بل يصل الأمر إلى أن معظم صالات الجيم العادية لا يوجد بها مدربون متخصصون، وبالتالي المتدربون يمارسون التمارين بصورة خاطئة، وهو ما يتجلى بشكل أكبر لدى الفئات صغيرة العمر ولدى السيدات بصورة عامة الذين يذهبون إلى تلك الصالات.



وأكد ضرورة التزام صالات الجيم بالقرار الصادر منذ 2014 فيما يخص الاشتراطات الصحية، الذى ينص على ضرورة وجود طبيب داخل صالات الألعاب و الأندية الرياضية ( الجيم) مع ضرورة إصدار بطاقة صحية لكل شخص تتضمن تفاصيل حالته الصحية وحالة القلب والصدر وضغط الدم،وهو ما لا يتواجد بصالات الجيم للاسف، بالإضافة إلى حصولهم على الاجهزة الرياضية من مصانع بير السلم والتي تنتج اجهزة غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي الى الكثير من المشكلات الصحية للمتدربين.



وأعلن أيضا عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب، بشأن الرقابة الغائبة على صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها.



وأكد غلاب، في بيان صحفي له نهاية الشهر الماضي، أنه رغم الاهتمامات الرئاسية بالشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعهم على أجندة الأولويات للدولة المصرية، إلا أن ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة يجعل العديد منهم مستهدفا من قبل منعدمي الضمير وتعرضهم للموت البطيء من خلال السموم والحبوب والمنشطات التي يتم استخدامها بالعديد من النوادي الصحية وصالات الجيم التي انتشرت مؤخرا في العديد من محافظات مصر بدون أي ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.



يأتي ذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تم العثور على مكملات غذائية تناولها الفنان أثناء التمرين.



وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة، عن وجود "مكمل غذائي"، كان يتناوله الفنان بسبب ذهابه إلى "الجيم"، ورجحت التحريات والتحقيقات أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص"، هو تناول تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، وهو ما سبب له حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.



وأضافت التحريات والتحقيقات أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية وقام بشراء كمية من الأدوية.