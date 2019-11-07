Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حملة تبرعات من أصدقائه.. صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:56 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
Advertisements
نبيل العدوى
دشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كود خاص لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل صباح اليوم وحيدا فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر.

وقد شيع المئات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى مساء اليوم إلى مثواه الأخير ليدفن بجوار والده الفنان أحمد زكى.

وتساءل الكثيرون عن شقيق الفنان الراحل من والدته الفنانة هالة فؤاد، ولماذا لم يحضر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وقد علم "صدى البلد" انه يتواجد فى العاصمة البريطانية لندن، وأنه لم يستطع أن يتدارك الموقف سريعا، ولكنه سوف يصل إلى القاهرة بعد ساعات ليكون حاضرا فى عزائه المقرر أن يقام مساء السبت المقبل.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نجوم الفن في جنازة طلعت زكريا.. صور وفيديو

احنا فى غفلة.. ريهام سعيد تنعى الفنان هيثم أحمد زكى

وفاة هيثم أحمد زكى.. تعرف على موعد عزاء الفنان الراحل

بث مباشر.. تشييع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي إلى مثواه الأخير

احنا في غفلة والحياة أقوى دراما.. كلمات مؤثرة من الإعلاميين في وداع هيثم أحمد زكي

خروج جثمان الفنان هيثم أحمد زكي لمثواه الأخير.. فيديو

ترشيحاتنا

جنازة هيثم أحمد زكي.. وفاء عامر تتدخل لتهدئة دينا الشربيني بعد انفعالها على الصحفيين.. فيديو

رافعًا لواء الانضباط.. حسام البدري يتمسك بقراره ضد لاعبي بيراميدز

شاهد.. لحظة وصول جثمان هيثم احمد زكى مسجد مصطفى محمود

رشا مهدي عن وفاة هيثم أحمد زكي: ربنا سخر الوطن العربي كله يدعو له

قبل تنفيذ الحكم | ضابط شرطة يسدد دين مسنة محكوم عليها بالسجن 3 سنوات في إيصال أمانة

شاهد.. دينا الشربيني تنفعل على الصحفيين في جنازة هيثم أحمد زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. ثعبان طوله 2 متر يختبئ داخل منزل.. وهكذا تم الإمساك به

نصيحة لمريض القلب .. التوابل تحميك من الكوليسترول والدهون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هذه المقويات خطر على الكبد والكلى