حملة تبرعات من أصدقائه.. صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكى

دشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كود خاص لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل صباح اليوم وحيدا فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر.



وقد شيع المئات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى مساء اليوم إلى مثواه الأخير ليدفن بجوار والده الفنان أحمد زكى.



وتساءل الكثيرون عن شقيق الفنان الراحل من والدته الفنانة هالة فؤاد، ولماذا لم يحضر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.



وقد علم "صدى البلد" انه يتواجد فى العاصمة البريطانية لندن، وأنه لم يستطع أن يتدارك الموقف سريعا، ولكنه سوف يصل إلى القاهرة بعد ساعات ليكون حاضرا فى عزائه المقرر أن يقام مساء السبت المقبل.





