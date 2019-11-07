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أخبار العالم

أول تعليق من أمين حلف الناتو على تصريحات ماكرون المثيرة للجدل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:43 م
أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج
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شيماء مصطفى
علق أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال فيه إن الحلف أصبح في حالة موت سريري، مؤكدا أنه لا زال قويًا وتزداد استثماراته.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، أعرب ستولتنبرج عن رفضه لوجهة نظر ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وأكدت ميركل، أن الرئيس الفرنسي "اختار عبارات شديدة اللهجة"، مضيفة أنها لا تتطابق مع وجهة نظرها.

من جانبه، دعم ستولتنبرج حديث ميركل، قائلا إن الناتو "قوي"، مشيرا إلى أن حلفاءه في أوروبا "يزيدون حجم استثماراتهم في ميزانية الحلف، فيما تعزز الولايات المتحدة وجودها في أوروبا.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في مقابلة صحفية مع مجلة "ذي إيكونوميست" إن "ما نعيشه حاليًا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي".

وبحسب قناة العربية، برر الرئيس الفرنسي هذه التصريحات بالابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.

وأضاف ماكرون: "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" قدرات أوروبا الدفاعية قبيل قمة للحلف في لندن مطلع ديسمبر.
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