السفير المصري بإيطاليا يستقبل أبناء الجالية.. صور

استقبل السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام للقنصلية المصرية بميلانو عددا من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا في إطار التواصل الذي تقوم به السفارة مع أبناء الجالية المصرية.



فيما رحب السفير بأبناء الجالية وسط جو من السعادة بين الحضور، كان أبرزهم المهندس مجدي فلتس والدكتور وائل عبد القادر، ياسر المنسي، سامي بهلول، حمدي سلامة أعضاء المجلس الرئاسى للمنتدى المصري بإيطاليا.



ومنح أعضاء المجلس الرئاسي السفير درع المنتدي المصري بإيطاليا وخطاب شكر علي ما يقوم به من مجهودات ملموسة لخدمة أبناء الجالية المصرية.