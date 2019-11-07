البرلمان يكشف سبب إلزام الداخلية لـ أصحاب السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني

قال يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن الملصق الإلكتروني الهدف منه تدوين بيانات السيارات في مختلف أنحاء الجمهورية بطريقة الإلكترونية دون تدخل العنصر البشري.



وأضاف "الكدواني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون المرور الجديد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فتضمن وجود مادة تطبق الملصق الإلكتروني الذي من أبرز مهامه الاحتفاظ بكل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها تلقائيًا، ويسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان إلى أن استخدام هذه الوسائل الإلكترونية يأتي في إطار مواكبة تطور العصر ومنع وجود كوارث مرورية وأحكام ضبط الحالة المرورية في الشارع المصري.



وكانت وزارة الداخلية أهابت المواطنين من مالكي المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.



وطالب الوزارة المواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية التي تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة ، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء ،مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية عقب إستكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقي المحافظات.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.



وتتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، وإمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا فى ضوء البدء فى استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.



* ما هو الملصق الإلكتروني



ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن الملصق الإلكتروني وغرامات المخالفين لتعليمات تركيبه، كما وردت فى قانون المرور الجديد، المزمع مناقشته من قبل البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليه.



الملصق الإلكتروني هو شريحة إلكترونية مدمجة في مادة لاصقة، يتم وضعه على المركبة الآلية، ومزودة بهوية رقمية مشفرة تعمل من خلال موجات لاسلكية، وهو إلزامي على الجميع.



من مهام الملصق الإلكتروني أنه يحتفظ بكل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها تلقائيًا، ويسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.



و يسهم الملصق الإلكتروني في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.



* عقوبة المخالفين



ونصت المادة رقم 78 من قانون المرور الجديد على أن عدم وضع ملصق إلكتروني أو إتلافه أو إخففاءه أو التأثير عليه، بما يفقد صلاحيته، يعتبر من الجرائم المرورية من الفئة (ج).



ونصت المادة 81 من القانون ذاته، على غرامة مخالفة او إتلاف الملصق الإلكتروني، وهي: خصم 3 نقاط من الصلاحية لكل منها.



و نصت المادة رقم 85 من قانون المرور الجديد على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيهًا، ولا تزيد عن 1000 جنيه، أو بإحداى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الملصق الإلكتروني.