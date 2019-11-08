«أهلي 2001» يواجه مصر المقاصة في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم مع ضيفه مصر المقاصة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.



يدخل الأهلي مباراته أمام المقاصة وهو في حالة معنوية جيدة، بعد الفوز فوزه خارج ملعبه الجولة الماضية على حساب الإسماعيلي، برأسية حسام ياسين، ورفع رصيده إلى٢١ نقطة، ليقترب من منطقة القمة.



وجمع الأهلي ٢٠٠١ نقاطه من الفوز في ٧ مباريات والهزيمة في ٣ مباريات، حيث فاز على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ – صفر، وخسر أمام طنطا ١ – ٢، وفاز على أف سي مصر ٥ – صفر، وخسر أمام المصري ١ – ٢، وفاز على دجلة ٢ – صفر، وعلى الإسماعيلي ١ – صفر، مسجلًا ١٩ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.



ولم يلعب الأهلي ضمن الجولة العاشرة بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في المسابقة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا ، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.