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رياضة

أحمد مرتضى ينعى والد أكرم حسني ونجم الزمالك السابق

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
حسني عبدالرحيم نجم
حسني عبدالرحيم نجم الزمالك السابق
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ياسمين تيسير
نعى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق حسني عبدالرحيم نجم الزمالك السابق ووالد الفنان أكرم حسني

ونشر أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" صوره لـ والد أكرم حسني، وعلق قائلا: "البقاء لله في الكابتن حسني عبد الرحيم لاعب نادي الزمالك السابق ووالد الفنان أكرم حسني ".

وأعلن الفنان أكرم حسنى، عن موعد عزاء والده، الذى وافته المنية مساء أمس الخميس.

وكتب أكرم حسنى عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "‏العزاء في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة ان شاء الله..دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

وسبق ان أعلن أكرم حسنى خبر وفاة والده على "تويتر" قائلًا " ‏أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون..صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن أكرم حسنى كان تعاقد مع المخرج شريف عرفة على تقديم فيلم سينمائى بعنوان "الأوضة الضلمة الصغيرة".

كشف أكرم حسنى أن المشروع تقرر تأجيله لظروف طارئة، وأنه اتفق مع منتج الفيلم وليد منصور على تحديد مصيره فى وقت لاحق.
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