سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

زف الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق بشرى سارة لـ جماهير نادي الزمالك بشأن قناة النادي الجديدة.
وأكد زاهر في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن قناة نادي الزمالك ستنطلق خلال أيام مشددا انها ستكون واجهة مشرفه للكيان الأبيض العريق .
وأضاف سيف زاهر أن جماهير الزمالك تنتظر بث القناة مشددا أنها ستكون بداية لانطلاقة رائعة لنادي الزمالك.
وأكد زاهر في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن قناة نادي الزمالك ستنطلق خلال أيام مشددا انها ستكون واجهة مشرفه للكيان الأبيض العريق .
وأضاف سيف زاهر أن جماهير الزمالك تنتظر بث القناة مشددا أنها ستكون بداية لانطلاقة رائعة لنادي الزمالك.