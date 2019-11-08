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رياضة

سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
زف الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق بشرى سارة لـ جماهير نادي الزمالك بشأن قناة النادي الجديدة.

وأكد زاهر في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن قناة نادي الزمالك ستنطلق خلال أيام مشددا انها ستكون واجهة مشرفه للكيان الأبيض العريق .

وأضاف سيف زاهر أن جماهير الزمالك تنتظر بث القناة مشددا أنها ستكون بداية لانطلاقة رائعة لنادي الزمالك.

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