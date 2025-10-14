قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفضة تلمع مجددا.. صعود قياسي للأسعار في ظل نقص المعروض

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

  واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الحاد في تعاملات سوق لندن للسبائك اليوم /الثلاثاء/، مدفوعة بنقص المعروض وزيادة التهافت على الشراء، في ظل اضطرابات غير مسبوقة يشهدها السوق.
وارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 2.9% لتتجاوز حاجز 53 دولارا للأوقية، بعدما كسرت مستوى 52 دولارا لأول مرة أمس /الإثنين/.
وقالت صحيفة The Telegraph البريطانية إن السوق شهد حالة من الفوضى بين المتداولين في لندن، نتيجة ما يعرف بـ"الضغط القصير" (Short Squeeze)، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة للمراهنين على هبوط الأسعار، الذين اضطروا إلى شراء كميات كبيرة من الفضة لتقليص خسائرهم، الأمر الذي زاد من حدة الارتفاع.
ويقصد بـ"الضغط القصير" ظاهرة تحدث عندما يرتفع سعر أصل مالي - مثل الفضة - بشكل مفاجئ، ما يجبر من راهنوا على انخفاضه على شرائه بسرعة لتغطية مراكزهم المكشوفة، مما يؤدي إلى زيادة إضافية في السعر.
وكان تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين أواخر الأسبوع الماضي، قد ساهم في إشعال موجة صعود جديدة، حيث أغلقت أسعار الفضة فوق مستوى 50 دولارا يوم الجمعة الماضي في لندن.
ومنذ 26 أغسطس الماضي، سجلت الفضة ارتفاعا تجاوز 35%، مدعوما بمخاوف من عجز متزايد في المالية العامة للدول الغربية، إضافة إلى القلق من فقاعة محتملة في أسواق الأسهم بسبب الصعود الكبير في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
وقال أولي هانسن، رئيس السلع الأساسية في ساكسو بنك المتخصص في التجارة والاستثمار : "لقد أدى نقص السيولة، الذي نتوقع أن يكون مؤقتا، إلى تضخيم ارتفاع الفضة الأخير.
وتقول صحيفة The Telegraph، "انخفضت المخزونات في لندن - المركز التجاري العالمي للفضة المادية - إلى مستويات كبيرة مع جذب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة للمعادن إلى الولايات المتحدة".
ويجري الآن نقل الفضة جوا من نيويورك إلى لندن للمساعدة في معالجة الخلل".
وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في بوليون فولت - المنصة العالمية لتداول المعادن الثمينة - "مع تقلبات الأسعار التي نشهدها، لا بد أن نشهد تصحيحا عاجلا لا آجلا وننصح عملاءنا بالحذر".

جهاد/اب / همس

الفضة أسعار سوق لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بالقانون.. تخصيص 30 % من أراضي المناطق الصناعية لهذه المشروعات

الأعلى للإعلام

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد أول اجتماعاتها برئاسة المهندس خالد عبد العزيز

مجلس النواب

قبل غلق الباب.. هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة لعضوية مجلس النواب؟

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد