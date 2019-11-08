نشرة أخبار الفن: عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه .. وتأجيل حفل تامر عاشور وساندي

تستقبل قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في السابع عشر من نوفمبر المقبل الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" التى تحمل هذا العام اسم الفنان الراحل طلعت زكريا، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثانى والعشرين من الشهر نفسه.