نشرة أخبار الفن: عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه .. وتأجيل حفل تامر عاشور وساندي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه واحتشد أكثر من ٣٠ ألف متفرج قبل الحفل بساعات في ساحة مسرح محمد عبده انتظارا للحضور الثاني لعمرو إلى الرياض حيث كان قد أحيا العام الماضي حفلا هناك.
الحجار ينتزع الإعجاب بأداء متجدد وبانوراما وطنية
انتزع النجم على الحجار اعجاب الجمهور بأداء متجدد ولياقة فنية كاملة ، وبعد ان استقبل بحفاوة بالغة تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر بنخبه مختارة من اعماله الجماهيرية
تأجيل حفل تامر عاشور وساندي
أجلت الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور والفنانة ساندى، المقرر إقامته الجمعة داخل أحد النوادى، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل خلال الأيام المقبلة.
عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه واحتشد أكثر من ٣٠ ألف متفرج قبل الحفل بساعات في ساحة مسرح محمد عبده انتظارا للحضور الثاني لعمرو إلى الرياض حيث كان قد أحيا العام الماضي حفلا هناك.
الحجار ينتزع الإعجاب بأداء متجدد وبانوراما وطنية
انتزع النجم على الحجار اعجاب الجمهور بأداء متجدد ولياقة فنية كاملة ، وبعد ان استقبل بحفاوة بالغة تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر بنخبه مختارة من اعماله الجماهيرية
تأجيل حفل تامر عاشور وساندي
أجلت الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور والفنانة ساندى، المقرر إقامته الجمعة داخل أحد النوادى، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل خلال الأيام المقبلة.
تعرف على تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج"
تستقبل قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في السابع عشر من نوفمبر المقبل الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" التى تحمل هذا العام اسم الفنان الراحل طلعت زكريا، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثانى والعشرين من الشهر نفسه.
تستقبل قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في السابع عشر من نوفمبر المقبل الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" التى تحمل هذا العام اسم الفنان الراحل طلعت زكريا، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الثانى والعشرين من الشهر نفسه.