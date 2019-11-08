AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا الشربيني لـ هيثم أحمد زكي: مش هاين عليا أنام واحنا سايبينك لوحدك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:04 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
AdvertisementS
آيه عاطف
عبّرت الفنانة دينا الشربيني عن حزنها الشديد لوفاة صديقها الفنان هيثم أحمد زكي،حيث انهارت من البكاء أثناء حضور مراسم تشييع جثمانه أمس.

وقالت دينا عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك":" أنا مبعرفش اكتب ولا عمرى كتبت .. بس أنا مش قادره اصدق أنى مش هشوفك تانى!! ولا هتكلمنى فى التليفون تانى وتقولى يالا نتقابل..ولو مردتش عليك الاقيك بعتلى مسدچ بتقللى طظ فيكى مش هكلمك تانى ، وأول ما ابعتلك اقللك يابنى ملحقتش ارد ده التليفون رن مرتين تقللى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجه".

وأضافت:" طول اليوم كنت بهرب من أنى اصدق ان ده حصلك أنت ياهيثم...لحد ما جيت انام دلوقتي ومش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك.. كنت دايما تقلنا كلنا اسألوا عليا لحسن اموت لوحدي و محدش يعرف.. كنت طيب وجدع وحنين وعامل زى العيال الصغيرة".

وتابعت :"نفسى نحب بعض كلنا ونخاف على مشاعر بعض، مش لازم نستنى حد فينا يموت علشان نفهم ان الدنيا مش مستهله.. هيثم شاف أيام صعبه وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنه مش عادله وللأسف مشفش حب الناس اللى إحنا شايفينه له دلوقتي..أنا عارفه انك فى مكان احسن من الاحنا فيه وسط حبيبك.. كان نفسك ترحلهم واديك رحت يا هيثم".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصرف مفاجئ من رضوى الشربيني بعد وفاة هيثم أحمد زكى .. شاهد

فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي

دينا الشربينى تتحدث عن أفضل لحظات عاشتها مع الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 8 -11-2019..فيديو

احنا اللي بيتوفي فينا بيتمرمط.. أحمد السعدني يوجه نداء إلى نقيب الصحفيين.. شاهد

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل

حدث ليلا: إغلاق شارع الهرم جزئيا 3 أيام .. وإبراهيم فايق يعلن عن موعد ظهوره على التلفزيون

فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 127 ألف جنيه .. سعر إكسسوارات ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق تحول كارم محمود من ترزى لـ نجم فى سماء الطرب.. وكواليس دخوله الإذاعة بالواسطة وعمله كمقرئ وعلاقته بنزع السلاح النووي

عرض الشتاء من تويوتا.. حملة فحص مجانية وخصومات لقطع الغيارتصل لـ 15%