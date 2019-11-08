أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 8 -11-2019..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 8-11-2019 ، عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0871 جنيهًا للشراء 16.2086 جنيهًا للبيع



متوسط سعر اليورو

أصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8165 جنيهًا للشراء 17.9576 جنيهًا للبيع



متوسط سعر الجنيه الإسترليني

جنيه إسترليني 20.6365 جنيهًا للشراء 20.8006 جنيهًا للبيع



متوسط سعر الفرنك السويسري

فرنك سويسري 16.2119 جنيهًا للشراء 16.3410 جنيهًا للبيع



متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه

100 ين ياباني 14.7412 جنيهًا للشراء 14.8540 جنيهًا للبيع .



أسعار الريال السعودي

سعر الريال سعودي 4.2896 جنيهًا للشراء 4.3222 جنيهًا للبيع .



سعر الدينار الكويتى ا

دينار كويتي 52.9669 جنيهًا للشراء 53.3847 جنيهًا للبيع .



سعر الدرهم الإماراتى

درهم اماراتى 4.3792 جنيهًا للشراء 4.9960 جنيهًا للبيع .