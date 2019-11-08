إحنا بقينا وحشين أوى..ريهام سعيد توجه رسالة لـ جمهورها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشور حول وفاة الراحل هيثم أحمد زكى .



وتتضمن المنشور :" ليه مش بتعرف قيمه الواحد غير لما يمشي؟ قعدت اسال نفسي انهارده هو انا لما اموت هايظلموني برضوا و يقولوا اوفر و بتمثل انها ميته؟ والا هايدوني حقي و هايقولوا عني الي استحقه؟ و بعدين لقيتها مش فارقه ما حتي لو قالوا كلام كويس هاكون مش موجوده عشان اسمعه . احنا بقينا وحشين اوي".



وكانت قد نشرت الإعلامية ريهام سعيد على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى



وعلقت على الفيديو قائلًة :" لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة .. احنا في غفله لازم نفوق ".



وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الأمس الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.



وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.



