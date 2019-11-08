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أخبار البلد

سامح شكري يعود إلى القاهرة بعد المشاركة في اجتماعات سد النهضة بواشنطن

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:18 ص
سامح شكري
سامح شكري
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، السفير سامح شكري وزير الخارجية، قادما من واشنطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ممثلين عن البنك الدولي والذي عقد أمس الأول لبحث الخلاف حول سد النهضة الأثيوبي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن السفير سامح شكري، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من واشنطن، فجر اليوم، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار.

تجدر الإشارة إلى أن السفير سامح شكري وزير الخارجية، أعلن أن الاجتماعات حول سد النهضة أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات ووضع جدول زمني واضح ومحدد وسيتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقائين في واشنطن خلال هذه الاجتماعات بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماعات أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة وهو توليد الكهرباء دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.
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