بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

حرصت المذيعة ريا أبى راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصور لها خلال تجولها فى شوارع تركيا.



ظهرت ريا أبى راشد فى الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق من الركبة مع سترة قطنية مطبوعة ونسقت معهما جاكيت أصفر طويل يصل إلى الركبة.



وانتعلت ريا أبى راشد حذاء متوسط الطول باللون الأسود، فيما أعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف ريا فى إستخدام مستحضرات التجميل ولكنها أعتمدت على جمالها الطبيعى.